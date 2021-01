V novem tekaško-biatlonskem centru v Cerknici že tečejo in trenirajo

Cerknica, 21. januarja - Na območju Srebrnega jezera v Cerknici nastaja sodoben tekaško-biatlonski center. Smučarski klub Cerknica je tam ob podpori cerkniške občine uredil prvi del tekaških prog, postavili so tudi strelišče. Ta teden so se na progo pognali prvi rekreativci, stekli pa so tudi treningi smučarskih tekačev in biatloncev.