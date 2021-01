Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 20. januarja - Nevarnost snežnih plazov je trenutno večinoma povsod zmerna, druge stopnje. Snežna odeja se je v preteklih dneh nekoliko stabilizirala. Predvsem so še nevarna senčna in strma pobočja ter mesta z napihanim snegom in grape, kjer je akumuliran sneg, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.