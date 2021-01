Smučarke v Crans Montani, smučarji na slovitem Streifu

Ljubljana, 20. januarja - Januarski spored svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo konec tedna nadaljeval v hitrih disciplinah na dveh prizoriščih. Alpske smučarke so v Crans Montani v Švici, kjer bosta dva smuka in superveleslalom. Alpski smučarji pa so v Kitzbühelu, kjer bosta na slovitem Streifu prav tako dva smuka in superveleslalom.