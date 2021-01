Komisija za medicinsko etiko priporoča zagotovitev strokovno opremljenih reševalnih helikopterjev

Ljubljana, 19. januarja - Komisija za medicinsko etiko je na današnji seji sprejela stališče glede helikopterskih reševalnih prevozov bolnikov s covidom-19. Kot so zapisali, naj bi se v vsakem primeru izbral najhitrejši prevoz bolnika do strokovne pomoči, kar pa ni vedno helikopterski prevoz. Priporočili so zagotovitev strokovno opremljenih reševalnih helikopterjev.