Ob delnem sproščanju ukrepov testiranje na novi koronavirus tudi za študente

Ljubljana, 19. januarja - Na ljubljanski univerzi so ob pozivu fakultete za matematiko k uvedbi hitrih testov na koronavirus za lažje dokončanje zimskega semestra, odgovorili, da je to z ministrstvom dogovorjeno, ko bomo v rdeči fazi. Takrat bodo študenti lahko opravljali laboratorijske vaje in druge obveznosti, o tem pa so dekane obvestili v petek, pravi rektor Igor Papič.