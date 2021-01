Objavljena nova odredba o organizaciji zdravstva v epidemiji

Ljubljana, 19. januarja - V uradnem listu je objavljena nova odredba o začasnih ukrepih pri organizaciji in opravljanju zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja covida-19, ki med drugim določa, da se pri osebah z okužbo dihal ali covidom-19 opravljajo le nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare zdravja, in le na vstopnih točkah.