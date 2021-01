Evropske borze s padci; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 19. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so nestrpno pričakovali prve komentarje kandidatke za novo ameriško finančno ministrico Janet Yellen, živčni pa so tudi pred inavguracijo novega predsednika ZDA Joeja Bidna. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je dvignil nad mejo 1,21 dolarja.