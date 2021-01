Praznična prodaja v ZDA konec leta kljub pandemiji narasla

Washington, 19. januarja - Ameriške trgovine so kljub pandemiji covida-19 med novembrsko in decembrsko praznično sezono v medletni primerjavi povečale prodajo za 8,3 odstotka. Poročilo Nacionalne zveze za trgovino na drobno (NRF) je presenetilo analitike, ki so zaradi zdravstvene krize pričakovali slabši rezultat.