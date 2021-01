Španskima nogometašema zaradi objave seksa pogojna kazen

San Sebastian, 19. januarja - Sergiu Enrichu in Antoniu Luni, španskima nogometašema Eibarja oziroma Girone, je zaradi objave skupinskega seksualnega akta z mladenko, ki ni privolila v snemanje in predvajanja na spletu, sodišče v San Sebastianu izreklo pogojno kazen dveh let zapora, poroča AFP.