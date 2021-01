Polona Hercog optimistično in pozitivno zre v novo sezono

Melbourne, 19. januarja - Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog v Melbournu odšteva zadnje dneve karantene, v katero so morale vse udeleženke prvega letošnjega velikega turnirja, odprtega prvenstva Avstralije, ki se bo začelo 8. februarja. Mariborčanka, ki bo jutri dopolnila 30 let, pravi, da optimistično in pozitivno gleda na novo sezono.