SBI TOP trgovanje sklenil s padcem

Ljubljana, 19. januarja - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi zdrsnil za 0,12 odstotka na 948,12 točke. Med blue chipi iz prve kotacije so se najbolj pocenile delnice NLB in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so ustvarili skoraj 3,26 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami. Te so bile tudi edine, ki so v prvi kotaciji beležile rast.