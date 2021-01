V zbirki Mladinske knjige Esenca ob 15-letnici delo O robotih in ljudeh

Ljubljana, 20. januarja - V zbirki Mladinske knjige Esenca že več kot 15 let izhajajo izbrana dela različnih strokovnjakov, družbenokritičnih komentatorjev, znanstvenikov in poznavalcev svojih področij. V zbirki je doslej izšlo 35 del v nakladi 85.000 izvodov, lanski jubilej pa so pri založbi okronali z izidom dela Laurence Devillers O robotih in ljudeh.