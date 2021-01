Goldman Sachs v četrtletju več kot podvojil dobiček

New York, 19. januarja - Ameriški bančni velikan Goldman Sachs je v zadnjem lanskem četrtletju na račun uspešnega poslovanja v segmentu investicijskega bančništva in zniževanja stroškov ustvaril 4,4 milijarde dolarjev (3,65 milijarde evrov) čistega dobička, kar je za 153 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Prihodki so se povečali za 18 odstotkov.