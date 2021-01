Danci in Madžari s stoodstotnim izkupičkom v glavni del SP

Kairo, 19. januarja - Na rokometnem svetovnem prvenstvu v Egiptu so znane vse reprezentance, ki so si priigrale drugi del. Danes so svoje zadnje naloge uvodnega dela morale opraviti še ekipe v skupinah od A do D, naprej pa so se prebile Nemčija, Madžarska, Urugvaj, Španija, Poljska, Brazilija, Hrvaška, Katar, Japonska, Danska, Argentina in Bahrajn.