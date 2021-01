Slovenski otroci na mednarodnem tekmovanju Brainobrainfest dosegli izjemne rezultate

Ljubljana, 19. januarja - V soboto je potekalo šesto mednarodno tekmovanje Brainobrainfest, ki so ga prvič izvedli prek spleta, udeležilo pa se ga je okrog 25.000 otrok iz 45 držav. Otroci so se pomerili v reševanju različnih nalog, med drugim hitrostnega računanja. Tekmovanja se je udeležilo 300 slovenskih otrok, ki so dosegli izjemne rezultate, so sporočili iz programa.