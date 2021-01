Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij s kampanjo za promocijo živil izboljšane sestave

Ljubljana, 19. januarja - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je v sodelovanju z družbo Mercator pripravila kampanjo, s katero želi potrošnike spodbuditi h kupovanju živil izboljšane hranilne sestave. Kot so poudarili na današnji spletni novinarski konferenci, gre za pomemben prispevek k spodbujanju uravnotežene prehrane in kupovanja slovenskih izdelkov.