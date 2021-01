Država začela zbiranje prijav škode po nedavnem potresu

Ljubljana, 19. januarja - Uprava za zaščito in reševanje je regijske izpostave na območjih, kjer so v decembrskem potresu s središčem na Hrvaškem utrpeli materialno škodo, konec prejšnjega tedna pozvala, da začnejo ocenjevati posledice, ki so nastale zaradi tresenja tal. Škodo na kulturni dediščini bo ocenila stroka.