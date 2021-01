Mednarodno novinarsko združenje API-IPA podprlo STA in spomnilo na stališče Bruslja

Bruselj, 19. januarja - Mednarodno novinarsko združenje API-IPA je danes na Twitterju izrazilo solidarnost z novinarji Slovenske tiskovne agencije in obsodilo "dejanja vlade za oslabitev in spodkopavanje" tega javnega medija. Izrazili so strinjanje s stališčem Evropske komisije, da evropska pravila ne morejo biti izgovor za ustavitev financiranja tiskovnih agencij v EU.