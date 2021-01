Kiriakidesova evropskim poslancem obljubila več informacij o pogodbah o nakupu cepiv

Bruselj, 19. januarja - Evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides je danes evropskim poslancem obljubila več informacij o pogodbah o nakupu cepiv proti covidu-19, ki jih je komisija sklenila s farmacevtskimi podjetji. K več transparentnosti so v razpravi pozvali tudi evroposlanci. Komisarka in poslanci so se strinjali tudi o odgovornosti unije do drugih držav.