Na dražbi kaseta z zgodnjimi posnetki Radiohead

London, 21. januarja - Avkcijska hiša Omega Auctions bo 26. januarja na dražbi ponudila kaseto s tremi zgodnjimi in doslej javnosti neznanimi posnetki angleških alternativcev Radiohead. Člani skupine so jo posneli še pred nastankom danes mednarodno priljubljene skupine, ko so se imenovali še On A Friday. Za kaseto si nadejajo iztržiti 2000 funtov.