Več nevladnih organizacij s pozivom k pomoči ogroženim otrokom in družinam

Ljubljana, 19. januarja - Več nevladnih organizacij, združenih v Evropski mreži za boj proti revščini v Sloveniji, je na vlado in pristojna ministrstva naslovilo poziv za pomoč najbolj ogroženim otrokom in družinam, ki so jih prizadele posledice epidemije covida-19 in ukrepov za njeno zajezitev. Predlagajo sistemske spremembe, ki bi vsaj začasno olajšale stiske.