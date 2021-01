OZS vlado ponovno poziva k odprtju storitvenih dejavnosti

Ljubljana, 19. januarja - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je vlado ponovno pozvala k odprtju vseh storitvenih dejavnosti, saj so nekatere zaprte že več mesecev, stiske obrtnikov in podjetnikov pa so po njihovih navedbah iz dneva v dan večje. Prepričani so, da bi z odprtjem zamejili delo na črno in zmanjšali tveganje za prenos okužb.