Svet za kmetijstvo in podeželje o ukrepih v strateškem načrtu

Ljubljana, 19. januarja - Osrednja tema ponedeljkove seje sveta za kmetijstvo in podeželje, ki je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bila usmeritev ukrepov v strateškem načrtu za obdobje 2023-2027. Na seji so predstavili shemo za okolje in podnebje ter okvirno razdelitev sheme na travinje, njive in trajne nasade.