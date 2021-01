Prijeli državljana Bosne in Hercegovine, ki je nezakonito prevažal tri tujce

Razkrižje, 19. januarja - Ljutomerski policisti so v ponedeljek okoli 21. ure med varovanjem državne meje na Razkrižju ustavili osebni avto s slovenskimi registrskimi oznakami. Ugotovili so, da voznik, ki je sicer državljan Bosne in Hercegovine, v vozilu nezakonito prevaža dva državljana Sirije in enega državljana Iraka, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.