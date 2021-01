Zaradi številnih poškodb Fis ustanovil novo delovno skupino

Ljubljana, 19. januarja - Pandemija covida-19 je dodobra ustavila tudi številna področja dela v Mednarodni smučarski zvezi (Fis). Zadnje poškodbe v alpskem smučanju pa so prisilile Fis, da oživi delovno skupino z Atlejem Skaardalom in Pernillo Wiberg, ki se bo posvetila prav temu vprašanju. Cilj so spremembe v materialu, ki naj bi postal manj agresiven.