Varlamov še drugič zaporedoma 100-odstoten

New York, 19. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NBA je ponoči vnovič izstopal vratar New York Islanders Sergej Varlamov, ki je na drugi tekmi zaporedoma ohranil svojo mrežo nedotaknjeno in zbral 27 obramb. Tudi slaba učinkovitost napadalcev je zadostovala za zmago, saj je v 56. minuti odločilni gol na tekmi proti Boston Bruins dosegel Jean Gabriel Pageau.