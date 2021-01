Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca premierja Janše in ministra Ciglerja Kralja o cepljenju proti covidu-19 in PKP8

Ljubljana, 19. januarja - Novinarska konferenca predsednika vlade Janeza Janše in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, na kateri bosta spregovorila o cepljenju proti covidu-19 ter predstavila osmi protikoronski paket, bo danes ob 16. uri v dvorani Splendens v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju, so sporočili z Ukoma.