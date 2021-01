Tri na Pohorju izgubljene mladoletnike našli žive in zdrave

Maribor, 19. januarja - Na območju Areškega Pohorja so v ponedeljek popoldne s poti zašli trije mladoletniki. Po prejetju obvestila, da so pogrešani, je regijski center za obveščanje okoli 17.30 aktiviral gasilce in gorsko reševalno službo, v iskanje pa so se vključili tudi policisti. Fante so našli zdrave in nepoškodovane, a izčrpane.