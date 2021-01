Vlada Lenartu v Slovenskih goricah in Zrečam podelila status mesta

Zreče/Lenart, 24. januarja - Vlada je Lenartu v Slovenskih goricah in Zrečam decembra lani podelila status mesta, so za STA potrdili na lenarški in zreški občini. V Sloveniji ima tako zdaj status mesta skupno 67 naselij. Status mesta je za posamezno naselje in lokalno skupnost simbolnega značaja, zato odločitev vlade ne bo imela finančnih posledic za državni proračun.