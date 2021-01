Zaradi požara v večstanovanjski stavbi evakuirali 12 ljudi

Ljubljana, 19. januarja - Zaradi požara v večstanovanjski stavbi na Tomačevski cesti v Ljubljani so gasilci v ponedeljek zvečer evakuirali 12 ljudi. Pri tem so osebo, ki je bila ujeta v mansardnih prostorih, iz objekta rešili skozi strešno okno s pomočjo avtolestve. Štiri stanovanja v objektu niso več primerna za bivanje, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.