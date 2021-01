V Galeriji Kresija razstava Ane Sluga

Ljubljana, 19. januarja - V Galeriji Kresija so pripravili razstavo Ane Sluga z naslovom Disonanca prostora (vstop). Razstavljene slike se s svojimi metaforičnimi pomeni naslanjajo na nekatera temeljna eksistencialna vprašanja o nasilju in vlogi posameznika v družbi. Razstava bo postavljena do 23. februarja, za javnost bo na ogled skladno z odprtjem kulturnih institucij.