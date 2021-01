Azijske borze v pričakovanju ameriških ukrepov z rastjo

New York/Tokio, 19. januarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali in pri tem nadoknadili večji del izgub, ki so jih utrpeli v začetku tedna. Svežih novic iz ZDA ni bilo, saj so bile tamkajšnje borze v ponedeljek zaprte, so pa vlagatelji prepričani, da bodo kmalu izvedeli kaj novega o paketu pomoči za ameriško gospodarstvo.