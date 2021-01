Šoštanj, 24. januarja - Šoštanj letos praznuje 110 let, odkar je postal mesto. Njegova več kot stoletna zgodovina je ob priložnosti predstavljena v novi knjižici z naslovom Stodesetkrat o Šoštanju v enem odstavku. V knjižici žepne velikosti so kratka besedila ter živopisne ilustracije, ki bodo pritegnile tako otroke kot odrasle, so zapisali na občini.