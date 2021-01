Kitajski predsednik trdno verjame v izvedbo ZOI 2022

Peking, 19. januarja - Kitajska bo čez dobro leto gostila zimske olimpijske igre, je prepričan predsednik Xi Jinping. Ta si je danes ogledal prizorišča iger in za tamkajšnje medije izrazil prepričanje, "da bo Kitajska leta 2022 organizirala uspešne olimpijske in paraolimpijske igre". Igre so na sporedu med 4. in 20. februarjem prihodnje leto.