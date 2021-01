Francija, Portugalska in Švedska z najboljšim izhodiščem v drugi del SP

Ljubljana, 18. januarja - Francija, Portugalska in Švedska so prvi del rokometnega svetovnega prvenstva v Egiptu opravile z odliko. V skupinskem delu so dosegli tri zmage, drugi del tekmovanja pa bodo začeli s štirimi točkami. Francija je v zadnjem krogu premagala Švico s 25:24, Portugalska je bila boljša od Alžirije s 26:19, Švedska pa je ukanila Egipt s 24:23.