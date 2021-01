Maribor, 18. januarja - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Minimalec piše o višini minimalne plače. Koliko bo ta znašala po novem, bo znano do 31. januarja, a avtorica opozarja, da ima zadnjo besedo pri višini prav minister za delo. In tukaj se minister Janez Cigler Kralj in sindikati razhajajo, piše.