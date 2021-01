Soči, 18. januarja - Nad smučarskim središčem Dombaj na jugu Rusije se je sprožil snežni plaz, ki je zasul več ljudi, so sporočile ruske reševalne službe. Najmanj eno osebo so doslej našli mrtvo, pogrešajo pa od štiri do 12 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.