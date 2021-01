Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zapletih glede izvedbe seje državnega zbora, na kateri bi glasovali o konstruktivni nezaupnici vladi Janeza Janše. Prav tako so poročale o najnovejših epidemioloških podatkih glede koronavirusa za Slovenijo in o neznancih, ki so na avstrijskem Koroškem pomazali dvojezične krajevne napise.