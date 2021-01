Pariz, 18. januarja - V starosti 69 let je danes umrl francoski igralec in scenarist Jean-Pierre Bacri, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdila njegova agencija v Parizu. Bil je eden najbolj znanih komikov v Franciji. Igral je v filmih, kot so Stara pesem Alaina Resnaisa, Podzemlje Luca Bessona in Looking for Hortense Pascala Bonitzerja. Pisal je tudi scenarije.