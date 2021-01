Janša danes o dobavah cepiv in cepljenju proti covidu-19

Brdo pri Kranju, 19. januarja - Predsednik vlade Janez Janša bo danes na novinarski konferenci predstavil predvidene dobave cepiv proti covidu-19 in spregovoril o cepljenju, potem ko je ta teden prišla manjša pošiljka od predvidene cepiva podjetij Pfizer in BioNTech. Ta je sicer po navedbah NIJZ namenjena drugemu odmerku cepljenja za tiste, ki so med prvimi prejeli prvi odmerek.