Poročilo: WHO in Kitajska bi se lahko hitreje odzvala na novi koronavirus

Ženeva, 18. januarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Peking bi se lahko odzvala hitreje, ko se je novi koronavirus prvič pojavil na Kitajskem, piše v poročilu Neodvisnega panela za pandemično pripravljenost in odzivanje (IPPR). Panel je v okviru preučevanja kronologije novega koronavirusa izpostavil več pomanjkljivosti.