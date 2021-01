V Sloveniji prek 600 pilotov na daljavo po novih pravilih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

Ljubljana, 18. januarja - Agencija za civilno letalstvo je 4. januarja zagnala spletno aplikacijo UAS repozitorij, ki je med drugim namenjena registraciji operatorjev in usposabljanju pilotov na daljavo. V 10 dneh je opravilo registracijo preko 560 operatorjev in se usposobilo 603 pilotov na daljavo v odprti kategoriji, podkategorijah A1/A3, so danes sporočili z agencije.