Umik Bircher musli kosmičev za otroke

Ljubljana, 18. januarja - Podjetje Mueller Drogerija je iz prodaje umaknilo musli kosmiče Bircher (400 gramov) za otroke od enega do treh let starosti proizvajalca Milupa. Izdelek iz prodaje umika zaradi prisotnosti jabolčnega peclja v izdelku.

EAN oznaka izdelka je 4008976120100, rok uporabe 26. oktober 2021, 19. december 2021 in 18. december 2021, šarže pa 2021.10.26, 2021.12.19 in 2022.01.18.

Podjetje Mueller kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, naj ga zavržejo. V primeru dodatnih vprašanj so na voljo v poslovalnicah ali preko info@mueller.si in telefonske številke 01/51 39 300, so še sporočili iz podjetja.