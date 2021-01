Na mejnih prehodih daljši zastoji tovornih vozil

Ljubljana, 18. januarja - Na mejnih prehodih so daljši zastoji tovornih vozil. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga dva kilometra, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg kilometer. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje.