Rokometaši z Zelenortskih otokov zapustili Egipt

Kairo, 18. januarja - Rokometaši z Zelenortskih otokov so zavoljo številnih okužb z novim koronavirusom končali nastope na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Novinci na mednarodni sceni so po porazu na prvi tekmi proti Madžarom s 27:34 odpovedali sobotno tekmo proti Nemcem in jo izgubil z 0:10, dan pred torkovo tekmo z Urugvajci pa sporočili, da zapuščajo Egipt.