Fifa potrdila 10-tedenski suspenz Trippierju

London, 18. januarja - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zavrnila pritožbo in potrdila 10-tedensko prepoved igranja angleškemu nogometašu Kieranu Trippierju, je sporočila v izjavi za javnost. Angleški reprezentant, ki je kazen prejel zaradi vpletenosti v stave, je lahko do razsodbe igral za madridski Atletico, zdaj pa bo moral prisilno počivati do 28. februarja.