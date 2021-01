Muzej Ljutomer s prenovljeno podobo

Ljutomer, 22. januarja - V Muzeju Ljutomer, ki deluje pod okriljem Splošne knjižnice Ljutomer, so leto 2020 izkoristili tudi za osvežitev, preureditev in dopolnitev prostorov ter vzpostavitev strani na Facebooku, v prihodnosti pa želijo vpeljati še več virtualnih vsebin in vsebin za otroke ter digitalizirati domoznansko gradivo.