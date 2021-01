Dopolnitev informacije o odpoklicu humusa Tereza's Choice

Ljubljana, 18. januarja - Po tistem, ko je trgovska družba Hofer v petek sporočila, da iz prodaje umika bio humus Tereza's choice vrste pečena paprika in rdeča pesa ter humus s tartufi, so iz dobavitelja omenjenih izdelkov, podjetja Organa, danes poslali dopolnitev informacije o razlogih za umik izdelkov s trgovskih polic.

Izdelka bio humus vrste pečena paprika in rdeča pesa sta v 140-gramski stekleni embalaži z lot številko 20201114 in rokom uporabe do 14. novembra 2021.

Izdelek humus s tartufi je v 260-gramski stekleni embalaži z lot številko 20201218 in rokom uporabe do 17. januarja 2021.

Izdelek bio humus je bil v posebni ponudbi od 7. decembra 2020, izdelek humus s tartufi pa v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji.

Omenjeni izdelki so bili odpoklicani takoj, ko je proizvajalec izdelkov, podjetje Organa, z analizo sezama indijskega izvora, ki predstavlja štiri odstotke vseh sestavin humusa, ugotovil prisotnost etilen oksida, ki je višja od zakonsko predpisane vrednosti.

Kot poudarjajo v družbi Organa, so ne glede na to, da sezam predstavlja majhen odstotek izdelka, ob prvem sumu na morebitno prisotnost etilen oksida v sezamu, nemudoma ukrepali v skladu s sistemom varnosti in kakovosti živil po strogih mednarodnih standardih, zakonskih predpisih in jasnim zavedanjem odgovornosti do zdravja potrošnikov. Na podlagi tega primera so uvedli še dodatne varovalne ukrepe, ki predstavljajo jasno zavezo k popolnemu varovanju zdravja potrošnikov.

Kupci lahko izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo tudi brez predložitve računa povrnili stroške. Več informacij je na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/834 66 00 in na e-naslovu info@hofer.si.