Ljubljana, 18. januarja - V zadnjem obdobju so se razmere v pandemiji covida-19 nekoliko spremenile, večinoma na bolje, ponekod pa tudi na slabše. V Sloveniji je prišlo do manjšega poslabšanja in ostaja na drugem mestu med opazovanimi državami, za Češko. Za Slovenijo so Velika Britanija, Črna gora in ZDA.