Reli Ypres sredi avgusta

Bruselj, 18. januarja - Reli Ypres, ki je na koledarju svetovnega prvenstva 2021 nadomestil Veliko Britanijo, bo na sporedu od 13. do 15. avgusta, so danes sporočili organizatorji. Potem ko so prejšnji teden organizatorji potrdili, da se mesto na severozahodu Belgije vrača na koledar SP v reliju WRC, so danes določili še natančen datum.